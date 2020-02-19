РИАМО - 19 фев. ОАО «РЖД» начнет с 1 июня 2020 года готовить женщин по профессии «Помощник машиниста» для электропоездов «Ласточка», впоследствии они будут работать на Московском центральном кольце (МЦК), говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Кандидаты на получение новой профессии должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего», - отмечается в материале.

Отбор участников пилотного проекта начнет московская дирекция скоростного сообщения 1 марта. В него войдут десять женщин. Отбор будет вестись в несколько этапов, которые позволят определить готовность кандидатов к работе на железнодорожном транспорте.

«Само обучение продлится полгода и будет состоять из теоретических и практических этапов. В ходе теории будущим помощникам машинистов предстоит изучить правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, устройство электропоезда «Ласточка», - отмечается в материале.

Участницы образовательного проекта будут отрабатывать навыки вождения поездов на тренажерах, полностью имитирующих кабину «Ласточки».

После прохождения обучения будет проведен экзамен. Те, кто успешно его сдаст, получат свидетельство помощника машиниста электропоезда «Ласточка», которое дает право работать на МЦК.