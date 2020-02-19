РИАМО - 19 фев. В среду ночью в столице воздух прогрелся до плюс 4,4 градуса, что является новым рекордом для 19 февраля, сообщается на сайте «Метеоновости».

Восемнадцатого февраля в Москве также был установлен рекорд: воздух прогрелся до плюс 6 градусов, а предыдущий рекорд составлял плюс 4,7 градуса.

«Сегодня, 19 февраля, уже состоялся второй температурный рекорд месяца: в начале ночи температура воздуха была, по данным метеостанции ВДНХ, плюс 4,4 градуса, а, по данным многолетних наблюдений, максимальная температура воздуха 19 февраля (плюс 3,7 градуса) наблюдалась в 1925 году», — говорится в сообщении.

Днем температура, скорее всего, не превысит ночные значения: днем в среду максимальная температура составит плюс 2-4 градуса.