РИАМО - 19 фев. В городском округе Домодедово мужчина убил своего знакомого в ходе ссоры во время совместного распития спиртных напитков, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 21:29 17 февраля в городском округе Домодедово, в деревне Новосъяново, на улице Речная в доме с проникающим ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп 35-летнего мужчины», - сказал собеседник агентства.

Правоохранители задержали и доставили подозреваемого в убийстве в следственный отдел полиции. Им оказался 56-летний знакомый убитого.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.