РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 фев. Освещение восстановили у новой велодорожки, ведущей из парка «Пехорка» к железнодорожной станции Балашиха, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения у новой велодорожки, ведущей из парка «Пехорка» к железнодорожной станции Балашиха. Он отметил, что там была снята часть осветительных фонарей.

«Рассмотрев обращение по вопросу ненадлежащего состояния освещения по указанному адресу, сообщаем, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведены», – сказал замглавы администрации округа Сергей Лукичев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.