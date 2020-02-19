Своп – часть культуры осознанного потребления и новый модный тренд. В отличие от секонд-хендов, гараж-сейлов или чарити-шопов, здесь можно приобрести новую вещь совершенно бесплатно. Зачем ходить на свопы и что там можно найти, узнала корреспондент РИАМО.

Чем своп отличается от секонд-хенда

фото из личного архива Ирины Баранцевой

Главное отличие свопов от секонд-хендов и комиссионок – здесь можно разжиться новой вещью совершенно бесплатно. Основная идея свопов – дать хорошим, но вышедшим из употребления вещам новую жизнь у нового владельца.

Кроме того, организаторы пытаются создать на свопах максимально веселую и дружелюбную атмосферу – часто свопы больше похожи на вечеринки, а процесс выбора новых вещей принципиально отличается от привычных покупок – здесь всегда можно рассчитывать на объективную оценку того, как сидит на вас та или иная вещь, узнать ее историю и найти что-то действительно «свое». Это качество фанаты свопов отмечают в первую очередь.

У меня в гардеробе много вещей, которые я не ношу. Часть из них я просто отдаю, но с некоторыми, например, брендовыми вещами, так поступать жалко, особенно, когда не знаешь, кому они перейдут. Когда происходит обмен – легче освобождать шкаф, в том числе от хороших вещей, которые в силу каких-то причин уже не носишь. Ирина Баранцева, дизайнер одежды, организатор свопов

По мнению Ирины, сейчас не так уж просто найти одежду. «Пойти в масс-маркет и потом постоянно встречать людей в такой же одежде; купить дизайнерскую одежду, которую зачастую сложно подобрать; сшить на заказ, что также требует времени и материальных вложений; найти вещь в секонд-хенде или на блошином рынке. Своп – это нечто на грани этих нескольких вариантов», - отмечает она.

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Поход за эмоциями

фото из личного архива Ирины Баранцевой

Радость от того, чтобы дать своей вещи новую жизнь, подарить удовольствие от обновки другому человеку и самому неожиданно найти новую любимую вещь – те эмоции, за которыми люди приходят на свопы.

«Очень приятно отдавать свои вещи, потому что ты видишь реакцию людей, которым они нравятся, и в то же время бесплатно получить что-то, что будешь с удовольствием носить», - делится Ирина.

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Что можно найти на свопе

фото из личного архива Ирины Баранцевой

На своп можно принести одежду, косметику или предметы быта – от электроники до посуды, находящиеся в хорошем, рабочем состоянии, но уже не используемые владельцем, и обменять их на другие. Как правило, тематика свопов заранее объявляется организаторами.

«Тем, кто решил обменяться одеждой на свопе, я бы посоветовала оценить ее критично. Нужно посмотреть на вещь с точки зрения другого человека. Она может не подходить конкретно вам, но при этом должна оставаться хорошей вещью, которую захочется надеть и с удовольствием носить», - советует Ирина Баранцева.

По ее словам, очень часто вещь переходит к новому владельцу с бирками – оказывается, у многих в гардеробе есть такие, абсолютно новые вещи. Также на свопы часто приносят хорошие вещи, связанные своими руками или сшитые на заказ.

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Где проходят свопы

фото из личного архива Ирины Баранцевой

Тренд на свопы появился в Москве несколько лет назад: изначально они проходили в формате камерных домашних вечеринок, они постепенно вышли за рамки квартирников, переместившись в бары, галереи, культурные центры, а в теплое время года – на улицу и в другие публичные пространства (например, Swap Gala на Даниловском рынке).

Свопы – это мероприятия, как правило, бесплатные или с небольшой платой за вход. При этом организовать своп может кто угодно, собрав друзей и подруг, чтобы обменяться ненужной одеждой.

У меня своп скорее домашний, для друзей. Мы проводим его либо у меня в квартире, либо в моем доме – здесь есть небольшая картинная галерея, мы договорились устраивать такие мероприятия примерно раз в месяц. С посетителями галереи получается обычно около 20 человек. Ирина Баранцева, дизайнер одежды, организатор свопов

Кроме того, ко мне часто обращаются люди в затруднительной ситуации, которые не могут позволить себе купить одежду – например, в начале зимы очень нужны были пуховики. Им я отдаю то, что нужно, уже без обмена».

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Гид по свопам в Москве

фото из личного архива Ирины Баранцевой

Пока свопы в Москве не стали массовым явлением, в основном это разовые мероприятия. Следить за анонсами удобнее всего на Facebook во вкладке «Мероприятия».

«Гопсвоп»

Свопы от организаторов «Гопсвопа» проводятся каждые полтора месяца, ближайший будет в конце февраля. Место для очередного мероприятия выбирают новое, как правило, это бар или кофейня («Сосна и Липа», «Ровесник», «Циферблат на Пушкинской», «Projector Coffee»). Тематика свопов тоже каждый раз новая и анонсируется заранее – это может быть монохромная, спортивная, джинсовая или летняя одежда, а также книги, косметика, аксессуары или предметы интерьера.

Где: Facebook.com, Instagram

«Циферблат» (Ц-воп)

Примерно раз в месяц свопы проходят в антикафе «Циферблат» на Кузнецком мосту. Вход осуществляется по тарифу антикафе (3 рубля за минуту и 2 рубля за минуту после двух часов пребывания) или по фиксированной стоимости, в зависимости от дня. Для самих мероприятий придумывают разные форматы, например, в январе своп был с английским уклоном – во время обмена одеждой можно было попрактиковаться в навыках разговорного английского, а предстоящий своп 22 февраля будет ночным, с просмотром фильмов Хаяо Миядзаки.

Где: ул. Кузнецкий мост, 19 с. 1, Facebook.com

фото из личного архива Ирины Баранцевой

«Ланчерия»

«Ланчерия», изначально созданная как сервис доставки еды и впоследствии преобразованная в кафе с израильской и индийской кухней, часто становится местом действия свопов. Например, летом тут проводили «Мосхозсвоп», во время которого можно было отдать и подобрать дождевики, кружки, книжки и походные предметы, а после Нового 2020 года – обменять подарки, которые не подошли или не понравились.

Где: ул. 2-я Черногрязская 6, стр. 3, Facebook.com

SwopShop

Кроме живых мероприятий и вечеринок, существует онлайн-сервис для бесплатного обмена вещами SwopShop. Правда, здесь отсутствует то, что многие считают главным принципом своп-мероприятий: личное общение, знакомства и обмен идеями, но при желании здесь можно найти что-то интересное. Единственный нюанс – для этого придется сначала отдать что-то ненужное, так как система обмена работает с помощью внутренней валюты, обозначающей условную меру ценности вещей.