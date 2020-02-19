РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Тренировку по эвакуации провели в детском саду №15 Подольска, в завершение тренировки воспитанникам рассказали о работе пожарных, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Педагогическим коллективом детского сада № 15 «Медвежонок» Подольска 18 февраля была организована учебная тренировка по пожарной эвакуации. Она прошла в рамках проведения Единого дня объектовых тренировок по эвакуации воспитанников и персонала при возникновении пожара в целях отработки навыков действий воспитанников и персонала. Эвакуация воспитанников проводилась по плану эвакуации. Все воспитанники эвакуировались по заранее установленным маршрутам», - говорится в сообщении.

Плановая эвакуация завершилась приездом пожарных 7-й пожарно-спасательной части Подольского пожарно-спасательного гарнизона.

«В дошкольное учреждение они прибыли на пожарной машине. Ребята были очень рады этому неожиданному визиту. Пожарные рассказали ребятам о своей работе, продемонстрировали, как льется вода из рукава, и даже дали забраться в кабину боевого расчета», - отмечается в материале.