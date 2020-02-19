РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл ХК «Локомотив» из Ярославля со счетом 5:1 в матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте подольского клуба.

Хоккейный матч между клубами «Витязь» и «Локомотив» проходил в УКРК «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле 18 февраля. Его посетили 6752 зрителя. Главными судьями матча были Роман Гофман и Павел Овчинников.

«Локомотив» – «Витязь»: 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). Счет громкий, однако «Витязи» бились с бронепоездом на равных добрые 56 минут», – говорится в сообщении.

По словам главного тренера команды «Витязь» Михаила Кравеца, первые два периода у хоккеистов получились, а третий период – нет. Исход игры решили моменты и отношение игроков к своим сменам.

Теперь дружина Кравеца 20 февраля летит в Сочи на игру с одноименным клубом и будет бороться за путевку в плей-офф.