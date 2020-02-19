РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 фев. Офисы многофункционального центра в Королеве изменят график работы в праздничные дни, сообщается в Instagram-аккаунте Королевского МФЦ.

Как следует из графика, опубликованного в Instagram-аккаунте, 22 февраля МФЦ Королева будут работать по графику с 8:00 до 20:00, а 23 и 24 февраля в офисах будут выходные дни.

В городском округе работают пять офисов МФЦ. Федеральные, региональные и муниципальные услуги можно получить в ТЦ «Гелиос» на проспекте Космонавтов, дом №20А. В микрорайоне Юбилейный офис МФЦ находится по адресу: Пионерская улица, дом №1/4, а в микрорайоне Первомайский – на Советской улице, дом №42 и в ТЦ «Сигма» на улице Калинина, дом №6Б. Также в микрорайоне Текстильщик на улице Тарасовской, дом №9 работает цифровой МФЦ.