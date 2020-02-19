РИАМО - 19 фев. Введение ограничений на въезд в Россию граждан Китая позволит выиграть время в борьбе с распространением коронавируса, сообщила заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева.

«Лишние контакты и лишнее распространение через источник инфекции, в этом случае ограничения, наверное, являются оправданными. Уже отслеживали в 2009 году всех приезжающих из эпидемически неблагополучных стран по пандемическому вирусу гриппа», - сказала Бурцева в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что эти меры могут сыграть важную роль: помогут отсрочить массовое распространение вируса и подготовиться. Уже будут известны химиопрепараты, будут подготовлены вакцины.

По ее словам, широкого распространения болезни в странах не наблюдается, возможно, за счет ограничительных мероприятий. Для воздушно-капельной инфекции предпринятые ограничения играют определенную роль, но не окончательную.

В России пока не выявили новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. За период мониторинга зарегистрировано более 1 тысячи больных с признаками ОРВИ, которые прибыли из Китая.

Из-за ситуации с Covid-19 под наблюдением врачей находятся 14,7 тысячи человек, прибывших из Китая. С 20 февраля на территории России вводится полный запрет на въезд для граждан Китая из-за коронавируса, в том числе студентов, туристов и предпринимателей.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в городе Ухань в центральном Китае. Сейчас всего заражено более 75 тысяч человек, умерли от инфекции – свыше 2 тысяч. Вылечились – более 14 тысяч зараженных.