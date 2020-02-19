РИАМО - 19 фев. Фонд инфраструктурных и образовательных программ ГК «Роснано» и Project Foundation запустили проект «2020 → 2070», главной задачей которого станет популяризация науки и высоких технологий среди школьников, студентов и молодежи, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Роснано».
Как отметила ректор НИТУ МИСиС Алевтина Черникова эстафета выставок в рамках проекта начнется в МИСиС.
«Главная цель проекта – через художественные практики популяризировать нанотехнологии и привлекать в технологическую сферу молодежь, содействовать формированию у нее научного подхода к восприятию мира и инновационного типа мышления», – добавила управляющий директор по корпоративным коммуникациям ГК «Роснано» Елена Санарова.
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