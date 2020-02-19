РИАМО - 19 фев. Фонд инфраструктурных и образовательных программ ГК «Роснано» и Project Foundation запустили проект «2020 → 2070», главной задачей которого станет популяризация науки и высоких технологий среди школьников, студентов и молодежи, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Роснано».

«Ведущие вузы Москвы в формате «открытого кода» предоставят свои площадки для 30 современных художников, их произведения они будут использовать в своей научно-популярной деятельности: выставках, круглых столах, фестивалях науки и других мероприятиях», - говорится в сообщении.

Как отметила ректор НИТУ МИСиС Алевтина Черникова эстафета выставок в рамках проекта начнется в МИСиС.

«Главная цель проекта – через художественные практики популяризировать нанотехнологии и привлекать в технологическую сферу молодежь, содействовать формированию у нее научного подхода к восприятию мира и инновационного типа мышления», – добавила управляющий директор по корпоративным коммуникациям ГК «Роснано» Елена Санарова.