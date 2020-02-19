РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. В подмосковном Подольске 25 февраля пройдет Всероссийская акция «Единый день сдачи Единого государственного экзамена родителями», в ходе которой родители смогут ознакомиться с процедурой сдачи экзамена, сообщается на сайте администрации округа.

«Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в Подольске во вторник, 25 февраля. Родители смогут на своем опыте узнать, как проходит процедура сдачи ЕГЭ от прохода через рамку металлодетектора до получения результатов. Можно будет увидеть, как организована процедура сдачи ЕГЭ, как выглядят рабочие места его участников, контрольно-измерительные материалы и бланки ответов 2020 года», – говорится в сообщении.

Инициатором акции выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» призвана помочь выпускникам и их родителям подготовиться к государственной итоговой аттестации психологически, познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

Впервые акция состоялась в феврале 2017 года. В день старта к ней присоединились более 3 тысяч родителей из 50 регионов России. Поскольку акция была позитивно воспринята участниками, было решено сделать мероприятие ежегодным. К акции уже присоединилось более 60 регионов России.

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