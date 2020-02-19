РИАМО - 19 фев. В Подмосковье более 260 домов культуры нуждаются в ремонте, всего же в регионе насчитывается 925 домов культуры, сообщила заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина.

«Мы проводили большой мониторинг, совещание со всеми главами. У нас есть перечень из 266 объектов, которые требуют ремонта», - сказала Морковкина в ходе расширенного заседания комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы.

Она отметила, что всего в этих объектах культуры постоянно занимаются более 300 тысяч человек.

В регионе планируют разработать типовой проект домов культуры, по которому будут строить объекты в небольших населенных пунктах.