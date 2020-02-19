РИАМО - 19 фев. Из-за наездов автомобилей на пешеходов и людей на самокатах во дворах московских домов начали разрабатывать рекомендации по движению транспорта, пишет «Российская газета».

Также часто во дворах водители на авто наезжают на людей, которые катаются на моноколесах, самокатах и других устройствах. Именно так случаются 40% дорожных аварий во дворах столичных домов с участием несовершеннолетних.

«К сожалению, сейчас ситуация во дворах такая, что, выходя из подъезда, мы сразу попадаем на парковку. Это и является ключевой причиной ДТП. Происходит так: родители на секунду отвлеклись от ребенка, а он в это время выбежал прямо под колеса проезжающей мимо машины», - отметил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

По данным столичного ЦОДД, порядка 16% от общего количества ДТП с участием детей происходят в городских дворах. Именно поэтому специалисты центра приступили к разработке рекомендаций по движению транспорта во дворах.

По словам Шумского, в рамках рекомендаций могут быть разработаны разные концепции. Самой лучшей эксперт назвал двор, в котором нет автомобилей, но на его создание должно уйти много лет.

Вторым вариантом, по его мнению, станет двор, на котором будет снижена скорость движения машин. Например, можно сделать дорогу со множеством извивающихся поворотов, на которой нельзя развить большую скорость.

Он отметил, что есть еще вариант: организовать один путь, который ведет на детскую или спортивную площадки, его нужно обозначить «зеброй», а также можно приподнять с помощью искусственной неровности.