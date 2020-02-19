РИАМО - 19 фев. В 2020-2024 годах в Подмосковье отремонтируют 42 дома культуры, 11 домов культуры будут возведены, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

«С 2013 по 2019 годы 33 дома культуры отремонтировано, 13 построено. С 2020 по 2024 годы в течение пяти лет в 42 (домах культуры – ред.) ведется капремонт, 11 построят. То есть по итогам десятилетия 75 будет отремонтировано, 24 построено», - сказал Рожнов в ходе расширенного заседания комитета в Мособлдуме.

При этом всего в регионе 925 домов культуры, с некоторыми ремонтируемыми домами культуры есть проблемы, отметила заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина.

«Капитальный ремонт - мы до сих пор имеем некоторые муниципалитеты, которые свои обязательства не выполнили. Волоколамск, никак не могут выйти из экспертизы. Можайск тоже который год не вышел (из экспертизы - ред.), находясь в программе с 2018 года», - добавила Морковкина.