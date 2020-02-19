РИАМО – 19 фев. Спортсмен из России Александр Большунов не смог выиграть лыжный спринт и выйти в финал многодневки «Ски Тур», которая проходит в Швеции и Норвегии, занявший второе место россиянин обвинил в нечестной борьбе норвежскую сборную, передает Газета.ru.

В ходе заезда норвежский спортсмен Симен Крюгер упал прямо перед Большуновым, тот споткнулся и чуть не упал, потеряв при этом драгоценное время. В итоге первое место занял главный соперник Большунова — лыжник из Норвегии Йоханнес Клебо.

«Интерес к гонке был вызван в первую очередь очередным противостоянием Большунова с Йоханнесом Клебо — норвежец в личном зачете Кубка мира проигрывает Александру около 500 очков, да и в Оре ехать не хотел, однако в итоге на спринт заявился», - отмечается в материале.

После поражения в гонке Большунов заявил, что инцидент с падением Крюгера — это злой умысел. Российский спортсмен обвинил в нечестной борьбе всю норвежскую сборную.