РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. В Подольском роддоме провели лекцию для беременных, на которой рассказали об эффективном использовании времени и специальных приспособлениях для облегчения ухода за ребенком и улучшения состояния мамы после родов, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«18 февраля в Подольском родильном доме состоялась лекция для беременных на тему: «Тайм-менеджмент для мамы», которая была организована в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» муниципальным куратором проекта, членом фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск Александром Скобенниковым», – говорится в сообщении.

Обсудили приспособления для более комфортного существования мамы и ребенка: слинги, колыбельные люльки, шезлонги, ортопедические матрасы. Поговорили о выгорании матерей, особенно в первый год жизни малыша, когда необходимо максимально переложить заботу о себе близким, определить время, которое мама сможет посвящать только себе. На встрече подчеркнули, что первые 40 дней после родов любой женщине необходимо особенно беречь себя и относится с максимально возможным вниманием к своему здоровью и питанию.

Еще один проект Подольского роддома «Школа материнства» пользуется спросом у будущих рожениц. Это показал опрос, проведенный среди женщин.

«Все опрошенные женщины поставили высокую оценку медицинскому персоналу Подольского роддома городского округа Подольск», – сказал Скобенников.