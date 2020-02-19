РИАМО - 19 фев. Из-за вспышки коронавируса сильно уменьшился экспорт российских товаров в Китай, с 1 января поставки сократились на 27,6%, больше всего просела продажа руды, золы, воска, жиров, мукомольной продукции, злаковых культур и древесины, пишет в среду газета «Известия».

«Потери российских экспортеров по итогам первого квартала 2020-го составят 450 миллионов долларов», - говорится в материале.

При этом поставки товаров из Китая в Россию выросли на 11,8%, основной рост пришелся на январь. Но уже в начале февраля импорт тоже пошел на спад. Китайские компании нарастили вывоз электротехники, машин и оборудования, изделий из черных металлов и пластмассы, но резко сократили поставки овощей и фруктов. С февраля и вовсе прекратился ввоз в Россию картофеля и орехов.

Руководитель «Опоры России» Александр Калинин отметил, что в сложившейся ситуации российское бизнес-сообщество намерено просить помощи у властей.

Эксперты «БКС Премьер» считают, что если эпидемия коронавирусной инфекции пойдет на спад и карантин будет снят, то потери российских производителей в первом квартале года составят около 450 миллионов долларов, а стоимостный объем поставок из России в Китай снизится на 35% по сравнению с прошлым годом.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в городе Ухань в центральном Китае. Новый тип вируса получил название Covid-2019. Вирус уже проник во множество стран, в том числе случаи заболевания зафиксировали в России.