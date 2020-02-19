РИАМО - 19 фев. В Мосгорсуд от прокуратуры поступило апелляционное представление на оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

В декабре 2017 года Аверьянов попытался не пустить на территорию фабрики представителей взыскателя и судебных приставов, которые проводили законные действия в рамках исполнительного производства. Мужчина начал стрелять из охотничьего карабина. В ходе стрельбы Аверьянов ранил охранника предприятия, пострадавший скончался. Ранее Мосгорсуд на основании вердикта присяжных вынес Аверьянову оправдательный приговор.

«К нам поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор и жалоба на приговор от потерпевших», - сказал собеседник агентства.