РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 фев. В детском хосписе в Домодедове 20 февраля в 16:00 начнется концерт пианиста-виртуоза Бориса Березовского, сообщается на официальном сайте Общественной палаты РФ.

«20 февраля в 16:00 в бывшей усадьбе Пржевальского (поселок ГПЗ «Константиново», улица Центральная, дом №1А) состоится концерт пианиста-виртуоза, заслуженного артиста Российской Федерации Бориса Березовского», – говорится в сообщении.

Концерт откроет программу музыкальных вечеров для пациентов детского хосписа, которые в дальнейшем будут проводиться на постоянной основе.

«Этот концерт Бориса Березовского будет не просто музыкальным вечером, но элементом терапии для пациентов хосписа и знаком поддержки для всех семей, столкнувшихся с неизлечимым заболеванием ребенка. Ведь самая главная задача детского хосписа – наполнить жизнью каждый миг жизни детей, и ничто другое не может дать прочувствовать жизнь во всей ее красоте, кроме как красивая музыка», – добавляется в сообщении.

Стационар в Домодедове – четвертое учреждение паллиативной помощи, созданное Санкт-Петербургским детским хосписом под руководством протоиерея Александра Ткаченко для семей, столкнувшихся с неизлечимым заболеванием ребенка.