РИАМО - 19 фев. Небольшие дома культуры планируют строить в населенных пунктах с населением до 2 тысяч человек в Подмосковье, типовой проект намерены разработать уже в этом году, сообщила заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина.

«Мы видим потребность в маленьких, компактных, дешевых домах культуры в небольших поселениях. Чтобы они были востребованы и эффективны», - сказала Морковкина в ходе расширенного заседания комитета по вопросам образования, культуры и туризма в Мособлдуме.

Она отметила, что в таком центре должны быть помещения для кружков и библиотеки, трансформируемый зал. Министерство уже провело мониторинг населенных пунктов с населением от 1 до 2 тысяч человек.

«Мы порядка 12 территорий видим, у которых нет таких объектов. Если будет получаться, то мы будем мелкие территории закрывать такими объектами», - заключила Морковкина.