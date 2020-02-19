РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 фев. Школьникам городского округа Мытищи рассказали об истории возникновения казачества и его традициях, сообщается на сайте администрации горокруга.

18 февраля в школе №27 состоялась встреча учащихся с представителем Мытищинского хуторского казачьего общества Кимом Ярушко.

«Встреча была посвящена героям Великой Отечественной войны, в том числе Сталинградской битвы. Член Союза писателей России, лауреат многих литературных премий, казачий полковник Ким Антипович Ярушко в ходе беседы особое внимание уделил обсуждению вопроса о патриотизме в современной жизни. Он также рассказал о казачестве, об истории его возникновения, традициях, влиянии на историю России», - говорится в сообщении.

Мытищинское хуторское казачье общество входит в состав Московского областного отдельского казачьего общества и Центрального казачьего войска РФ. Количество членов казачьего общества составляет порядка 55 человек.

Основные задачи казачьего общества - возрождение и сохранение исторических культурных и духовных традиций российского казачества, воспитание и привитие патриотизма среди молодежи округа.