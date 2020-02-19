РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Рассказывающий об особенностях русского быта мини-музей «Русская изба» открылся в детском саду №38 микрорайона Кузнечики Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В детском саду №38 «Искорка» в микрорайоне Кузнечики Подольска 18 февраля состоялось открытие мини-музея «Русская изба». Экспозиции ориентированы на знакомство посетителей с особенностями русского быта, развитие интереса подрастающего поколения к народным традициям и истокам», - говорится в сообщении.

Юные экскурсоводы старшей группы под руководством воспитателя провели экскурсии не только для воспитанников детского сада, но и для учеников школы №35.