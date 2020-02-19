РИАМО - 19 фев. В подмосковных лесах от зимнего сна пробудились гусеницы коконопряда травяного, которых называют шерстяными каннибалами-пьяницами за их необычно высокое потребление воды, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Лишенные влаги, они нападают на своих собратьев и высасывают все их жизненные соки», - отмечается в материале.

Это далеко не все причуды гусениц. Они также отличаются своим подходом к еде. Насекомые-гурманы предпочитают осоку и ежу сборную, при этом абсолютно безвредны для деревьев.

Стоит иметь в виду, что если взять гусеницу голыми руками, то легко отламывающиеся волоски с ее тела вопьются в кожу и вызовут зуд. Поэтому необходимо соблюдать осторожность.

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