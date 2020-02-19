РИАМО (МЫТИЩИ) – 19 фев. По предписаниям Госадмтехнадзора Московской области за первые пять недель 2020 года в городском округе Мытищи по 12 адресам устранили нарушения в содержании информационных стендов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Наибольшее количество информационных стендов «Наше Подмосковье» было приведено в порядок в поселке Поведники. Ответственные организации исполнили предписания сотрудников ведомства на устранение нарушений в содержании уличных информационных щитов, расположенных по улице Юбилейная, дом 39, корпус 2 и дом 35, корпус 2», – сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Рекламный мусор устранен после надзорных действий инспекторов по адресам: улица Коммунистическая, дома №№24 и 25Г, улица Силикатная, улица Станционная. Также облагорожены информационные щиты в поселке Пироговский и микрорайоне Дружба.