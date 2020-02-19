РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 фев. Пенсионеры городского округа Мытищи в рамках программы «Активное долголетие» посетили литературно-музыкальную программу в честь Дня защитника Отечества, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «БИЦ».

18 февраля в библиотеке №2 состоялась литературно-музыкальная программа «Фронтовые дороги, грозовые года», посвященная Дню защитника Отечества.

«Перед присутствующими ожили страницы истории, повествующие о победных сражениях и о силе духа русского народа, начиная со времен былинных богатырей до воинов, сражавшихся в Великую Отечественную. В исполнении клуба «Вдохновение» звучали песни: «На границе», «Не плачь девчонка», «У солдата выходной». Мероприятие сопровождалось чтением стихов военной тематики, сочиненных местными поэтами», - говорится в сообщении.

В течение часа зрители наслаждались праздничной программой, получили массу позитивного настроения и положительных эмоций. По завершении концерта зрители выразили благодарность сотрудникам библиотеки.