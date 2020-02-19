РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 фев. Ансамбль гусляров «Купина», который базируется в подмосковном Красногорске, отметит свое 40-летие большим концертом в Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве 22 марта, сообщил «РИАМО в Красногорске» художественный руководитель коллектива, заслуженный артист Республики Марий Эл Дмитрий Волков.

«Двадцать второго марта в 19:00 в концертном зале академии музыки имени Гнесиных мы представим концерт в честь 40-летия с момента основания ансамбля гусляров «Купина». Программа посвящена создателю коллектива, заслуженной артистке России Любови Яковлевне Жук», – сказал Волков.

Он добавил, что первый состав ансамбля Любовь Жук создала в 1980 году. Изначально это было трио, но с годами состав менялся.

«Для Любови Яковлевны это было творческой лабораторией. Она экспериментировала с разной музыкой, с композиторами, стилями. Сейчас ансамбль состоит из учеников Любови Жук», – добавил Волков.

Площадку для юбилейного концерта выбрали не случайно. Любовь Жук была профессором академии имени Гнесиных, создала там кафедру национальных инструментов народов России. Жук ушла из жизни летом 2016 года. Позднее ее имя было присвоено культурному центру «Купина» в поселке Нахабино.

В концерте 22 марта прозвучат несколько новых произведений, специально написанных композиторами для коллектива. Кроме того, зрители увидят номера, которые много лет в репертуаре ансамбля.

«Стилистически будет разная музыка – авторская, народная, ретро. Достаточно разнообразная программа», – отметил Волков.

Концертный зал Российской академии музыки имени Гнесиных расположен по адресу: Москва, Малый Ржевский переулок, дом №1. Билеты платные, стоимость 300 рублей. По вопросу приобретения билетов обращаться по телефону: 8(495)690-24-22.