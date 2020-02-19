РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия подмосковного Подольска передали продукты для дополнительного питания интернату для детей с особенностями умственного развития, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

Уже почти 9 лет Георгиевское сестричество милосердия сотрудничает с интернатом (бывшим детским домом) 8-го вида, где обучаются и пять дней в неделю проживают дети с особенностями умственного развития.

«Мы стараемся помогать интернату. На днях к нам обратились с просьбой закупить необходимые продукты для дополнительного питания детей. С большой радостью выполнили эту просьбу и привезли несколько десятков килограммов различных круп, томатной пасты, лука, печенья», - говорится в сообщении.

Волонтеры сестричества благодарят благотворителей за оказанную помощь.