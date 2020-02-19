РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Полицейские Подольска задержали 25-летнюю местную жительницу по подозрению в краже мобильного телефона, денежных средств и личных вещей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск поступило заявление от 30-летнего местного жителя о том, что около дома на улице Машиностроителей неизвестный похитил у него мобильный телефон, денежные средства, а также личные вещи. Общий материальный ущерб составил 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержана 25-летняя местная жительница. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.