РИАМО (МЫТИЩИ) – 19 фев. Более 300 школьников Мытищ приняли участие в смотре-конкурсе среди отрядов юнармейцев «Красив в строю – силен в бою!», сообщила начальник управления образования городского округа Наталья Гречаная.

18 февраля на базе школы №31 состоялся окружной межшкольный смотр строя и песни «Красив в строю – силен в бою!», приуроченный ко Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Цель мероприятия – духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание детей, популяризация юнармейского движения среди школьников. В смотре строя и песни приняли участие 25 команд обучающихся школ округа, в общей численности более 300 человек», – написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что по итогам конкурса в младшей возрастной группе победу одержала команда «Легион» школы №31. На втором месте – команда «Юпитер» той же школы. Третье место разделили команда школы №3 и команда «Тайфун» школы №31. В старшей возрастной группе первое место у команды школы №5, второе – школы №12, третье – школы №8.

«В конкурсе командиров в младшей возрастной группе первое место – Дарья Бабушкина, школа №3, второе – Роман Витченко, школа №31, третье – Эльмир Дамиров, школа №31. В старшей группе: первое место – Элеонора Драган, школа №12, второе – Арсений Зверев, школа №5, третье – Елизавета Сергушкина, школа №9», – заключила Гречаная.