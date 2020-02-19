РИАМО - 19 фев. Теплый воздух из Атлантики этой зимой вытеснил холодные воздушные массы из Сибири, из-за этого в стране наблюдается аномально теплая для этого сезона погода, сообщает kp.ru.

«В январе, в третьей декаде декабря были северные потоки и устанавливался антициклон, но на очень непродолжительное время», - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что Атлантика этой зимой определяла погоду не только европейской части страны, она «дотянулась» до Красноярского края и Якутии, что обычно бывает в холодное время года лишь эпизодически. На постоянной основе такого явления еще не было.

По словам синоптика, текущей зимой в России отклонения от нормы достигали 25-28 градусов.

Ранее в столице из-за аномального тепла почти на месяц раньше обычного распустилась верба.

Также из-за теплой погоды в Московский регион раньше срока могут вернуться перелетные птицы: чайки, грачи, жаворонки, зяблики.

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