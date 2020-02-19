РИАМО - 19 фев. Пожар произошел утром в среду в многоквартирном доме на юге столицы, из горящей квартиры на девятом этаже жилого дома спасли двух человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве

Возгорание произошло по адресу: Домодедовская улица, дом 1, корпус 1.

«В 08:52 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре. <…> Площадь пожара составила 40 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожарные спасли из горящей квартиры двух человек, одному из которых потребовалась помощь медиков. Всего из подъезда дома в целях безопасности вывели 12 человек.

В 09:11 возгорание локализовали, а в 09:25 - ликвидировали.