РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 фев. Концерт ко Дню защитника Отечества состоится 20 февраля в библиотеке №3 городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

«Дорогие друзья! 20 февраля в 14:20 приглашаем всех желающих на праздничный концерт «Буду Родине служить!», посвященный Дню защитника Отечества», - говорится в сообщении.

Вход свободный, концерт рассчитан на возрастную аудиторию от 5 лет. Адрес библиотеки №3: город Мытищи, улица Силикатная, дом №37. Телефон для справок: 8(495)583-73-41.