РИАМО - 19 фев. На официальном портале правительства Московской области опубликовали карту работающих в регионе центров социальной помощи семьям и детям.

Посмотреть интерактивную карту можно здесь.

Всего на карте отметили 55 точек, это социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры социальной помощи семье и детям, соцприют для детей и подростков, кризисный центр для женщин. Для каждого учреждения указаны адрес и контакты.

Эти учреждения занимаются профилактикой сиротства и безнадзорности, семейного неблагополучия. За помощью в такие центры могут обратиться попавшие в трудную жизненную ситуацию семьи, женщины и дети.