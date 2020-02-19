РИАМО - 19 фев. ГБУЗ Подмосковья «Видновский перинатальный центр» направило в антимонопольную службу сведения в отношении ООО «Сириус» для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков, причиной стало нарушение условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку манжет для измерения артериального давления к аппаратам для нужд ГБУЗ «ВПЦ». В связи с нарушением ООО «Сириус» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», - говорится в сообщении.

В ООО «Сириус» не смогли представить сведений, подтверждающих устранение допущенных ранее нарушений условий контракта.

Рассмотрев дело, выслушав доводы сторон, в подмосковном УФАС приняли решение внести сведения в отношении компании в реестр недобросовестных поставщиков.