РИАМО - 19 фев. Столичный метрополитен в феврале выпустит транспортные билеты «Единый», посвященные музею-панораме «Бородинская битва» и празднованию Дня защитника Отечества, сообщается на сайте подземки.

Ожидается, что тематические билеты в честь Дня защитника Отечества поступят в продажу 23 февраля. На красном фоне транспортной карты изображена пятиконечная звезда, а также размещена надпись-поздравление.

Проездные с изображением музея-панорамы «Бородинская битва» поступят в продажу 25 февраля. На билете будет схематическое изображение учреждения культуры и ссылка на сайт музея.

День защитника Отечества отмечают в России ежегодно 23 февраля. Традиция пошла еще со времен СССР. Принято считать, что именно в этот день в 1918 году отряды Красной гвардии одержали свои первые победы. В современной России День защитника Отечества установлен в качестве памятной даты и дня воинской славы федеральным законом от 13 марта 1995 года.

Музей-панорама «Бородинская битва» располагается на западе Москвы. Вокруг него сложился историко-мемориальный комплекс памятников, которые посвящены Отечественной войне 1812 года. На сегодняшний день в музее работают три экспозиции. На выставках представлено свыше 1 тысячи произведений батальной и портретной живописи, экземпляров оружия и обмундирования, предметов декоративно-прикладного искусства и редких книжных изданий. В целом в фондах музея насчитывается свыше 48 тысяч предметов.