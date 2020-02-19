РИАМО - 19 фев. В среду воздух в столице может прогреться до плюс 5 градусов, что превысит значения температурного рекорда для 19 февраля, установленного еще в 1925 году, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Сегодня днем велика вероятность, что вновь обновятся рекорды максимальной температуры для сегодняшнего дня. Сейчас в городе до плюс 3 градусов, по расчетам может потеплеть до плюс 5», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что суточный температурный максимум для 19 февраля держится с 1925 года. Тогда воздух прогрелся до плюс 3,7 градуса.

Предыдущий суточный рекорд был установлен в Москве 18 февраля, тогда воздух прогрелся до плюс 6 градусов.