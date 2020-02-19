РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 фев. В Красногорске 20 февраля проведут занятие с беременными, во время которого женщин научат правильно дышать во время родов, а также расскажут о приемах, помогающих облегчить боль, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской горбольницы №1.

Репетицию родов в «Школе матерей» проведет психолог акушерского отделения КГБ №1 Мария Малышева.

«Пришедшие на тренинг будут учиться дышать для эффективного проживания схваток. Также практиковать приемы и позы, которые помогут облегчить роды», - говорится в сообщении.

Отдельной темой будет выделено дыхание и положение при вертикальных родах.

«Ученицы «Школы матерей» научатся делать обезболивающий самомассаж поясницы, узнают о «волшебных» акупрессурных точках», - добавляется в материале.

Принять участие в занятии можно бесплатно, предварительная запись не требуется.

Тренинг пройдет в 12:00 в женской консультации по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом № 2А, третий этаж.