РИАМО - 19 фев. Бесплатный беспроводной интернет появился в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, работы провели в рамках проекта по инфраструктурному переоснащению столичных стационаров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Больница имени Спасокукоцкого — первый подключенный в рамках программы стационар. Планируем, что до конца года бесплатная сеть Wi-Fi будет доступна во всех крупных многопрофильных больницах города», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На данный момент в больнице имени С. И. Спасокукоцкого размещено порядка 300 точек доступа к сети Wi-Fi, поэтому зайти в интернет можно на всей территории учреждения. Для подключения к сети необходимо только пройти аутентификацию.

По словам главного врача больницы Алексея Погонина, теперь у пациентов есть возможность общаться через интернет с родственниками, друзьями и коллегами, а также оставлять мнение о ходе своего лечения и работе лечащих врачей.