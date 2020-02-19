РИАМО - 19 фев. В Москве в нынешнем году в 1,3 тысячи многоквартирных домов обновят системы теплоснабжения, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году по программе капитального ремонта будут проведены работы по замене систем теплоснабжения в 1,3 тысячи многоквартирных домов», - сказал Бирюков.

По его словам, при капремонте систем теплоснабжения используются стальные трубы, которые обладают более высокой стойкостью к максимальным температурам и высокой механической прочностью в сравнении с полипропиленовыми трубопроводами. Замене подлежат внутридомовые магистрали, стояки в местах общего пользования и квартирах.

«Москва является одним из немногих субъектов, в которых проводят замену системы теплоснабжения вместе с отопительными приборами в квартирах. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию и комфорт москвичей. Приборы отопления в домах старой постройки — это неотъемлемый элемент общего имущества, который обязательно должен подлежать замене, если мы хотим полностью восстановить характеристики системы отопления» - добавил Бирюков.

Он отметил, что фонд капитального ремонта устанавливает отопительные приборы только отечественного производства.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на