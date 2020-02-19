РИАМО - 19 фев. Первые участки Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий московского метро планируют ввести в эксплуатацию в 2024-2025 годах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Предварительная трассировка первого участка (Бирюлевской - ред.) линии уже утверждена. На нем будет девять станций. Первая из них расположится на территории, где раньше был завод имени Лихачева», - отмечается на сайте.

Быстроразвивающийся район нуждается в повышении транспортной доступности. С новой станции можно будет пересесть на станцию «ЗИЛ» Московского центрального кольца. С другой станции Бирюлевской линии можно будет пересесть на «Технопарк» Замоскворецкой ветки.

«Ветка протянется под Москвой-рекой до Нагатинского Затона и соединится с Большой кольцевой линией на станции «Кленовый бульвар». Потом она пойдет в микрорайон Курьяново — у его жителей станций метро в шаговой доступности сейчас нет. В Царицыне две станции планируют построить на Кавказском бульваре и Бакинской улице», - добавляется в сообщении.

В Восточном Бирюлеве тоже построят две станции. Одна расположится в районе пересечения Липецкой улицы с Проектируемым проездом №5108, а вторая - в районе пересечения Липецкой улицы с Лебедянской. Для жителей Западного Бирюлева построят станцию в Востряковском проезде.

После введения в эксплуатацию первого участка Бирюлевскую ветку продлят в Щербинку, сюда метро придет ориентировочно к 2028 году.

Для жителей столичных районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, Кунцево и подмосковного Красногорска метро станет доступнее после открытия Рублево-Архангельской линии.

«На первом участке Рублево-Архангельской линии расположатся станции с рабочими названиями «Шелепиха», «Пресня», «Улица Народного Ополчения», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная», «Строгино», - говорится в сообщении.

Со станции «Строгино» у пассажиров будет возможность пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии, а со станции «Шелепиха» - на Большую кольцевую линию и Московское центральное кольцо. Еще три станции ветки - «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская» - должны появиться к 2028 году.