РИАМО – 19 фев. Всем ветеранам Великой Отечественной войны предоставили пожизненное право на бесплатный проезд во всех поездах в РФ, передает «Интерфакс».

Соответствующее решение приняли в ОАО «Российские железные дороги».

«В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда», - сказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Право на бесплатный проезд также получит один человек, сопровождающий ветерана по маршруту.