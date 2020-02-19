РИАМО - 19 фев. Семерых взрослых и одного ребенка спасли в ходе тушения возгорания в жилом доме на западе столицы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по городу Москве.

Пожарным сообщили о происшествии в 06:13 в среду. Пожар вспыхнул по адресу: Большая Внуковская улица, дом 15.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе тушения пожара на шестом этаже в приквартирном холле были спасены два человека с горящего этажа и шесть с вышерасположенных этажей (один из них ребенок)», - говорится в сообщении.

В 06:43 пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Никто не пострадал.

Для ликвидации огня привлекли семь единиц техники и 30 человек личного состава столичного главка МЧС.