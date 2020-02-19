РИАМО - 19 фев. Администрация подмосковного городского округа Красногорск допустила нарушение при организации конкурса по отбору управляющей организации для многоквартирного дома, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Комиссия антимонопольного ведомства получала жалобу на действия администрации Красногорска от ООО «УК Сервис 24».

«Согласно доводу жалобы администрация изменила извещение о проведении конкурса на официальном сайте без соблюдения сроков, определенных пунктом 50 правил проведения конкурса», - уточняется в материале.

Выслушав позицию сторон и изучив представленные доказательства, комиссия УФАС установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации торгов. Жалоба была признана обоснованной.

Администрации Красногорска выдали предписание об устранении допущенных нарушений. Теперь организатору конкурса необходимо продлить срок приема заявок.