РИАМО - 19 фев. Победители викторины на портале «Узнай Москву» получат билет на экскурсию в один из 20 уникальных памятников архитектуры, так, можно будет попасть в закрытые посольские особняки, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

Викторина пройдет в рамках празднования Дней исторического и культурного наследия.

«Для москвичей подготовлена обширная программа экскурсий в самые разные объекты культурного наследия, а также уникальные маршруты по историческим улицам. Попасть в самые недоступные памятники, в том числе посольские особняки, смогут победители специальной викторины, стартующей 20 февраля», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Победителями станут первые 1,6 тысячи человек, которые успешно завершат два этапа викторины. Первый этап будет включать в себя демонстрацию знаний истории и особенностей памятников архитектуры столицы, а на втором этапе придется посетить и сфотографировать некоторые из них.