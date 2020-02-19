РИАМО - 19 фев. Подмосковные полицейские задержали в Ступине троих местных жителей, подозреваемых в вымогательстве 220 тысяч рублей у уроженца Узбекистана, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

На улице Калинина злоумышленники насильно посадили 26-летнего мужчину в автомобиль. Затем они привезли его в квартиру, принадлежащую одному из нападавших.

«Незаконно удерживая мужчину более недели, они требовали передать им 220 тысяч рублей, которые он одолжил ранее у своего знакомого. Получив долговую расписку, вымогатели отпустили гражданина», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Полицейские установили и задержали троих подозреваемых, ими оказались мужчины в возрасте от 28 до 38 лет, двое из которых ранее судимы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Фигуранты дела заключены под стражу.