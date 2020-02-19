РИАМО - 19 фев. В преддверии Дня защитника Отечества в подмосковном Ступине проведут мероприятие «Праздник доблести, силы, мужества», оно состоится в МБУК «Культурно-творческий центр» в среду, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

На мероприятие пригласили более 130 граждан пожилого возраста, участвующих в губернаторском проекте «Активное долголетие».

«Почетными гостями мероприятия станут ветераны ВОВ, для которых служение Отечеству — не просто слова», - отмечается в материале.

В рамках мероприятия состоится вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также чествование ветеранов войны. На празднике с участием заслуженной артистки России Риммы Глушковой вспомнят песни военных лет.

Праздник пройдет по адресу: Ступино, улица Пушкина, дом 25. Начало в 11:00.