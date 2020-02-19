РИАМО - 19 фев. Жители трех столичных районов в рамках голосования в «Активном гражданине» выбрали площадки для празднования Масленицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Савелках 58,4% участников голосования думают, что праздновать лучше возле культурного центра «Зеленоград» на Центральной площади. В Бутырском районе 59,06% проголосовавших отдали предпочтение площадке для народных гуляний в Гончаровском парке. В Митине 50,74% участников высказались за то, чтобы праздник прошел на площадке по адресу: Пятницкое шоссе, дом 8», - говорится в сообщении.

Кроме того, в «Активном гражданине» прошли и другие районные голосования. Так, жители Кузьминок выбрали мастер-классы, которые нужно включить в районную программу празднования Масленицы. Мастер-классы по выпечке блинов поддержали 35,8% голосовавших, уроки по росписи выбрали 17,9%, занятия для желающих смастерить игрушку из лыка выбрали 16,2%, а выжигание по дереву и резьба по дереву набрали 10,5% и 10,4% соответственно.

Жители Можайского и Дмитровского районов, а также Западного Бирюлева приняли участие в голосовании за обустройство новой круглогодичной ярмарки. В Можайском районе 48% проголосовавших поддержали обустройство новой круглогодичной ярмарки по адресу: Барвихинская улица, владение 6. В Дмитровском районе 68% жителей считают, что открыть новую ярмарку стоит на пересечении Лобненской улицы и Дмитровского шоссе. В районе Бирюлево Западное 66,5% жителей полагают, что новую ярмарку нужно организовать по адресу: Булатниковский проезд, владение 14.

Жители района Тропарево-Никулино решили, как нужно благоустроить парк Летчиков-испытателей. На портале «Активный гражданин» они выбрали тип покрытия дорожек, скамейки, а также оценили предложение установить солнечные часы и скульптуру «Стрижи».