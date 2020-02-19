РИАМО - 19 фев. Пожарные потушили возгорание на 17-м этаже жилого дома на юго-востоке столицы, в ходе ликвидации огня были спасены пять человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по городу Москве.

Спасателям сообщили о пожаре в 08:05 в среду. Горела квартира по адресу: улица Верхние Поля, дом 35, корпус 3.

«В ходе тушения пожара были спасены пять человек, один из них ребенок. Принятыми мерами в 08:18 пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание тушили 59 спасателей, на место привлекли 15 единиц техники.