РИАМО - 19 фев. Более 10 млн маршрутов на метро и МЦД построили пользователи мобильного приложения «Метро Москвы» с момента запуска Московских центральных диаметров, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

«С помощью «Метро Москвы» горожане могут построить наиболее короткий и удобный маршрут по столице с учетом поездки по МЦД. Приложение подскажет, через сколько минут к железнодорожной платформе прибудет поезд», - сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортёр инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, пользователи приложения могут удаленно пополнить карту «Тройка» и записать на нее абонементы для поездок на МЦД. С момент запуска приложения «Метро Москвы» его скачали уже более трех миллионов раз.

Помимо этого, в приложении можно узнать об открытии новых станций и запланированных ремонтных работах. Также можно построить маршрут с учетом использования любого городского транспорта или заказать услугу сопровождения в Центре обеспечения мобильности пассажиров.

Еженедельно в приложении «Метро Москвы» пассажиры Московского метрополитена выбирают более 2 миллионов маршрутов по городу.

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