РИАМО – 19 фев. Из-за аномально теплой зимы в Подмосковье и столицу раньше положенного срока могут начать возвращаться перелетные птицы, это в том числе чайки, грачи, жаворонки, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

Нынешняя зима в Москве должна стать самой теплой за всю историю метеонаблюдения. В марте аномально теплая погода, по предварительным прогнозам, сохранится. При этом в первый месяц весны еще возможны морозы.

«Если такая погода продолжится и дальше, то безусловно будет ранний прилет тех птиц, которые зимуют на юге европейской части. Если такая погода и будет, то в начале марта они уже начнут возвращаться», - сказал Зубакин.

Он добавил, что раньше положенного срока могут вернуться жаворонки, грачи, скворцы, зяблики и чайки.

По словам орнитолога, раннему прилету птиц может помешать непогода в тех регионах, через который они могут возвращаться в Московскую область. Например, неожиданный снегопад на юге Украины.